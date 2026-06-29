Консульство Венгрии временно не принимает документы на визу в трех городах

В трех городах приостановлен прием документов на венгерские визы Консульство Венгрии временно не принимает документы на визу в трех городах

Москва29 июн Вести.Генеральное консульство Венгрии временно приостанавливает прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По распоряжению Генерального консульства Венгрии с 29 июня 2026 года приостанавливается прием документов на визу в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. О возобновлении приема сообщат дополнительно говорится в сообщении

Как уточняют в АТОР, во всех других регионах страны подача на венгерскую визу проходит в штатном режиме.