Москва29 июнВести.Генеральное консульство Венгрии временно приостанавливает прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По распоряжению Генерального консульства Венгрии с 29 июня 2026 года приостанавливается прием документов на визу в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. О возобновлении приема сообщат дополнительноговорится в сообщении
Как уточняют в АТОР, во всех других регионах страны подача на венгерскую визу проходит в штатном режиме.