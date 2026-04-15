В трех украинских городах произошли взрывы В Черкассах, Измаиле и Днепре прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва15 апр Вести.В украинских городах - Черкассах, Измаиле и Днепре - произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

В материале указывается, что звуки взрывов были слышны в Черкассах и окрестностях города. Данные подтвердил глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец.

Противовоздушная оборона работает сообщил он в Telegram-канале

Согласно данным агентства, в Днепре было зафиксировано несколько взрывов. Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В административном здании произошел пожар написал он в Telegram-канале

В городе Измаил в Одесской области также сообщалось о звуках детонации.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях работают сирены воздушной тревоги.

Ранее в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв в частном секторе.