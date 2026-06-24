Москва24 июнВести.Расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России сбили над Тульской областью еще пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил в мессенджере MAX губернатор Дмитрий Миляев.
Глава региона подчеркнул, что на территории субъекта сохраняется опасность атаки беспилотников.
Напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112говорится в заявлении
Ранее Дмитрий Миляев сообщал об уничтожении 12 БПЛА над Тульской областью.