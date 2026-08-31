Москва31 авгВести.Над территорией Тульской области сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России … По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в заявлении
Также Дмитрий Миляев подчеркнул, что в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА и напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить о них в экстренные службы.