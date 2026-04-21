В Кезе возбудили дело об осквернении мемориала воинам, погибшим в Афганистане

Москва21 апр Вести.В Кезе возбуждено уголовное дело об осквернении мемориала воинам, погибшим в Афганистане. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по Удмуртской Республике.

Информация о повреждении памятника была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Сообщалось, что в поселке Кез неизвестные сломали плитку постамента мемориала воинам, погибшим в Афганистане, и выворотили скамейку.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 243.4 УК РФ (повреждение либо осквернение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства.