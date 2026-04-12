Москва12 апрВести.Глава Народных сил обороны африканской Уганды, сын ее президента Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции миллиард долларов и "самую красивую женщину" в обмен на сохранение дипломатических отношений со Стамбулом.
На своей странице в соцсети X он написал, что у турецких властей есть 30 дней на реализацию необходимых условий.
В дополнение к миллиарду долларов от Турции, я хочу взять в жены самую красивую женщину в этой стране!сказал Кайнеругаба
Он также выразил готовность к военной поддержке Израиля и отметил, что готов мобилизовать 100 тысяч угандийских солдат.
Ранее Кайнеругаба объявил, что армия страны якобы способна взять под контроль Тегеран. По его словам, Уганде потребуется 14 дней.