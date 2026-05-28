Москва28 мая Вести.На территориях Ростовской и Волгоградской областей объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на приложение МЧС РФ.

Гражданам рекомендуют уйти с открытых пространств, спрятаться внутри зданий и держаться подальше от окон.

Ранее в течение дня в Таганроге и Ростовской области уже объявляли и затем отменяли ракетную опасность и угрозу применения БПЛА.