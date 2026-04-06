Жителя Вологодской области будут судить за убийство в 2005 году

В Вологодской области осудят участника убийства, совершенного в 2005 году

Москва6 апр Вести.В Вологодской области будут судить 46-летнего участника преступной группы, которого обвиняют в убийстве, совершенном в 2005 году. Подробности сообщает Следком в MAX.

По материалам следствия, 24 октября 2005 года около жилого дома в Вологде нашли тело мужчины с признаками криминальной смерти. Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, но после дополнительного изучения и анализа материалов дела удалось установить лиц, причастных к совершению убийства.

Следствием установлено, что обвиняемый в октябре 2005 года… в отсутствие каких-либо причин и явного повода нанес фрагментом металлической трубы множественные удары по различным частям тела ранее незнакомому ему 40-летнему мужчине говорится в сообщении

Вместе с приятелем фигурант перенес потерпевшего в другое место, где ему нанесли еще несколько ударов по голове. Затем тело спрятали.

В ходе проведения следственных действий фигурант, который в это время отбывал наказание в колонии, признался в совершении преступления. Уголовное дело в отношении его соучастника прекращено из-за смерти последнего.

Уголовное дело направлено в суд.