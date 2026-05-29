Москва29 маяВести.В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.
Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛАнаписал Александр Гусев
Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности, заверил глава региона.
Жителей просят сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или МЧС России.
Ранее сегодня ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА объявляли в других регионах России.