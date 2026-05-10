В Югре ввели ограничения на автодвижение из-за опасных погодных условий

Москва10 мая Вести.В ХМАО-Югра временно ограничили движение автотранспорта. Такое решение было принято в связи с установившимися в регионе опасными погодными условиями, о чем сообщает местное МЧС.

Ограничения коснулись автодвижения на региональной дороге "Югра", на участке с нулевого по 369 километр. Все - из-за снегопада с порывами ветра до 25 м/с.

В настоящее время на дорогах ведутся работы дорожной техники, производится мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб.

Автовладельцам рекомендовано воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров и обгонов.