Москва10 маяВести.В ХМАО-Югра временно ограничили движение автотранспорта. Такое решение было принято в связи с установившимися в регионе опасными погодными условиями, о чем сообщает местное МЧС.
Ограничения коснулись автодвижения на региональной дороге "Югра", на участке с нулевого по 369 километр. Все - из-за снегопада с порывами ветра до 25 м/с.
В настоящее время на дорогах ведутся работы дорожной техники, производится мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб.
Автовладельцам рекомендовано воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров и обгонов.