В Южной Корее введут полный запрет употребления в пищу собак в 2027 году В Южной Корее усилят проверки перед полным прекращением употребления мяса собак

Москва16 мая Вести.Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Южной Кореи усиливает контроль накануне полного запрета на употребление собачьего мяса, который должен вступить в силу в феврале 2027 года. Власти намерены в летние месяцы — с июня по август — активнее выявлять нарушения, добиваться досрочного закрытия оставшихся ферм и предотвращать появление новых животных в хозяйствах. Об этом сообщает южнокорейское издание Kookje.

Закон о прекращении употребления собачьего мяса действует с 7 августа 2024 года, при этом предусмотрен трехлетний переходный период. По состоянию на май 2026 года в стране насчитывалось 272 фермы, где выращивают собак на мясо. Это значит, что 1265 хозяйств, или 82% от общего числа, уже прекратили работу. Однако часть крупных ферм и хозяйств, которые не получили право на компенсации из-за нарушений, по-прежнему ведет свою деятельность, поэтому власти считают необходимым более тщательное наблюдение на местах.

В министерстве сообщили, что проверки будут касаться не только ферм, которые еще не закрылись, но и тех, кто уже заявил о прекращении деятельности. Цель — исключить новые случаи разведения собак и скрытую деятельность. Если выявят нарушения, власти намерены добиваться возврата компенсаций за закрытие хозяйств. Кроме того, запланированы внеплановые проверки ферм, исключенных из программы выплат, чтобы установить, не ведется ли там повторное заселение животных.

Работу по контролю будут вести совместно с местными администрациями, объединениями старост и на основе сообщений от жителей. С сентября власти намерены вместе с муниципалитетами добиваться устранения нарушений на фермах, которые не выполнят утвержденный план. Если требования не будут выполнены, им грозит распоряжение о закрытии объектов.

Одновременно чиновники будут стимулировать досрочный отказ от такого бизнеса через разъяснительную кампанию и поддержку перехода на другие виды деятельности. В министерстве планируют распространять материалы с информацией о санкциях, консультировать фермеров, готовых сменить профиль, и отдельно отслеживать, как регионы расходуют компенсационные средства.