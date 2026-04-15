В Ононской впадине в Забайкалье нашли новые залежи нефти и газа

В Забайкалье нашли новые перспективные месторождения нефти и газа В Ононской впадине в Забайкалье нашли новые залежи нефти и газа

Москва15 апр Вести.В Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН выявили в Забайкалье перспективные месторождения нефти и газа, передает ТАСС.

По подсчетам ученых, в Ононской впадине может находиться до 78 млн тонн нефти и до 7,9 млрд кубометров газа.

В ИНГГ СО РАН рассчитывают, что полученные результаты будут учтены при реализации программы газификации Забайкалья сообщили в пресс-службе учреждения

При изучении перспективных месторождений использовался метод электромагнитных зондирований и газовая хроматография. Затем предварительные выводы подтвердили шпуровыми пробами – через особые узкие скважины в почве.