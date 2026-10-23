Москва23 окт Вести.В Запорожской области была совершена атака на здание администрации Михайловского муниципалитета. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что удар Украины был целенаправленным.

Киевские боевики совершили целенаправленную атаку с применением БПЛА на здание администрации Михайловского муниципального округа написал он в MAX

Глава области отметил, что в результате удара по объекту гражданской инфраструктуры пострадавших удалось избежать.

Администрация и все службы работают штатно.