Два человека погибли и один ранен во время атаки БПЛА в Запорожской области

Москва21 мая Вести.Во время атак беспилотников в Запорожской области за сутки погибли два человека и один получил ранения. ВСУ атаковали населенные пункты региона 27 раз. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранения получил мужчина 1966 года рождения в городе Бердянске. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет. К сожалению, два мирных жителя погибли написал губернатор в мессенджере МАХ губернатор

В сообщении уточняется, что один мужчин погиб вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа, когда БПЛА ВСУ атаковал автомобиль. Другой человек получил тяжелое ранение при атаке на город Каменку-Днепровскую. Он скончался в больнице.

Мониторинг оперативной обстановки в Запорожской области продолжается.