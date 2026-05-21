Москва21 маяВести.Во время атак беспилотников в Запорожской области за сутки погибли два человека и один получил ранения. ВСУ атаковали населенные пункты региона 27 раз. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранения получил мужчина 1966 года рождения в городе Бердянске. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет. К сожалению, два мирных жителя погиблинаписал губернатор в мессенджере МАХгубернатор
В сообщении уточняется, что один мужчин погиб вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа, когда БПЛА ВСУ атаковал автомобиль. Другой человек получил тяжелое ранение при атаке на город Каменку-Днепровскую. Он скончался в больнице.
Мониторинг оперативной обстановки в Запорожской области продолжается.