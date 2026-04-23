Москва23 апрВести.В Запорожской области в результате атаки со стороны Украины тяжелые ранения получил протоиерей Виктор Дмитриенко. Об этом сообщает Бердянская епархия Русской православной церкви.
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Пологи протоиерей Виктор Дмитриенко попал под удар БПЛА и сейчас находится в тяжелом состоянии в военном госпиталеговорится в официальном Telegram-канале епархии
Отмечается, что пострадавшего готовят к транспортировке. Подробности случившегося не приводятся.