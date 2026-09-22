В зоне СВО погиб бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев SHOT: бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев погиб на СВО

Москва22 сен Вести.Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Такую информацию приводит канал SHOT.

Согласно сведениям источника, чиновник, ранее также занимавший пост мэра Белгорода, был тяжело ранен во время атаки беспилотного летательного аппарата.

Его ранения оказались несовместимыми с жизнью, медикам спасти его не удалось.

Полежаев отправился с зону СВО после подписания контракта с Минобороны. Он сделал это после полученного приговора на 5 лет по обвинению в получении взятки.