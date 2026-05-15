Вандал разбил витраж русского православного собора в Женеве Неизвестный разбил исторический витраж в женевском русском православном соборе

Москва15 мая Вести.Неизвестный вандал разбил исторический витраж Крестовоздвиженского кафедрального собора русской православной церкви в швейцарской Женеве, сообщает пресс-служба генерального консульства России в городе.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 мая. Преступник проник внутрь собора и разбил витраж, которому более 160 лет. Он был задержан полицейскими.

Решительно осуждаем содеянное преступление в отношении российской Святыни и выражаем слова поддержки духовенству Храма. В настоящее время ведется следствие говорится в сообщении генконсульства

Как отмечается, российские дипломаты в Женеве находятся в тесном контакте с представителями церкви.

Крестовоздвиженский собор в Женеве является кафедральным храмом Европейской епархии Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Он был воздвигнут в XIX веке и является одним из самых известных русских православных соборов Европы.