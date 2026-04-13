Москва13 апр Вести.Верховный суд РФ назвал недопустимыми взыскания, которые лишают пенсионеров минимума средств на жизнь, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в Верховном суде в судебной коллегии по гражданским делам рассматривался иск жительницы Рязанской области Марии Синякиной. За второе полугодие 2023 года с нее взыскали порядка 40 тысяч рублей коммунальных долгов при ее ежемесячной пенсии в 13 тысяч рублей.

Женщина в судебном иске просила признать незаконными удержания из ее пенсии со стороны Фонда пенсионного и социального страхования.

Суды в апелляции и кассации сочли удержания законными, так как "сохранение дохода на уровне прожиточного минимума возможно только по заявлению самого должника". Тогда заявительница обратилась в Верховный суд.

Коллегия по гражданским делам, рассматривая иск пенсионерки, указала, что должен соблюдаться принцип неприкосновенности минимума имущества, который нужен для существования должника и его семьи.

Пенсионный орган… производил удержания в размере, не сохраняющем соответствующий уровень дохода для обеспечения жизнедеятельности, в связи с чем действия пенсионного органа признаны незаконными говорится в сообщении Верховного суда

