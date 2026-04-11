Москва11 апрВести.Вероятность того, что Владимир Зеленский применит ядерное оружие, если его получит, высока, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В интервью ТАСС он подчеркнул, что допускать этого нельзя.
Если ему дадут возможность воспользоваться ядерными боеприпасами - там обедненный уран может быть высокоточный или вообще на самом деле ядерное оружие, - опасность его применения и принятие им решения [о применении] высока и вероятнасказал Сальдо
В конце марта Зеленский в интервью французской газете Le Monde заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать передачу ей ядерного оружия.