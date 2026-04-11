Сальдо: Зеленский наверняка применит ядерное оружие, если он его получит

Москва11 апр Вести.Вероятность того, что Владимир Зеленский применит ядерное оружие, если его получит, высока, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что допускать этого нельзя.

Если ему дадут возможность воспользоваться ядерными боеприпасами - там обедненный уран может быть высокоточный или вообще на самом деле ядерное оружие, - опасность его применения и принятие им решения [о применении] высока и вероятна сказал Сальдо

В конце марта Зеленский в интервью французской газете Le Monde заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать передачу ей ядерного оружия.