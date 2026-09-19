Компенсация в 150 тысяч рублей взыскана с виновницы ДТП с подростком в Слюдянке

Виновница ДТП в Иркутской области выплатит компенсацию пострадавшему подростку Компенсация в 150 тысяч рублей взыскана с виновницы ДТП с подростком в Слюдянке

Москва19 сен Вести.Компенсацию в пользу подростка, пострадавшего в ДТП, взыскал суд с водителя автомобиля, виновной в аварии, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 28 марта 2025 года на улице Амбулаторной Слюдянки. Местная жительница за рулем Mitsubishi Lancer Cedia двигалась между многоквартирными домами.

Совершив выезд на перекресток равнозначных дорог, она не уступила проезд движущемуся справа от нее мотоциклу Regulmoto Athlete. В результате столкновения 14-летнему … пассажиру мототранспорта причинены телесные повреждения средней тяжести написали в пресс-службе

По решению суда ответчица выплатила пострадавшему подростку 100 тысяч рублей, еще 50 тысяч рублей перечислит позднее.