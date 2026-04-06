Вклад Капризова и Тарасенко: "Миннесота" победила "Детройт" в матче НХЛ

Москва6 апр Вести.Хоккейный клуб "Миннесота Уайлд" одержал победу над командой "Детройт Рэд Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая 5 апреля на арене Little Caesars Arena в Детройте, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 4:0, 1:3) в пользу гостей, а российский форвард "дикарей" Кирилл Капризов оформил хет-трик (22-я, 33-я и 59-я минуты).

Помимо него, в составе "Миннесоты" отличились Мэттью Болди (21-я) и Владимир Тарасенко (28-я).

У хозяев площадки шайбы забросили Альберт Юханссон (2-я минута), Аксель Сандин Пелликка (48-я), Джей Ти Комфер (52-я) и Патрик Кейн (55-я).

Следующие матчи команд состоятся в ночь на 8 апреля по московскому времени. "Миннесота" встретится с хоккеистами "Сиэтл Кракен", а "Детройт" примет на своей площадке игроков "Коламбус Блю Джекетс".

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Торонто Мейпл Лифс". Игра, прошедшая 5 апреля, завершилась со счетом 7:6 в пользу хозяев.

2 апреля российский форвард "Миннесоты" достиг отметки в 40 заброшенных шайб в "регулярке" НХЛ, отличившись в домашнем матче с "Ванкувер Кэнакс" (5:2). Для 28-летнего Капризова это уже четвертый сезон за океаном, в котором он преодолевает этот показатель.

В начале марта россиянин стал лучшим бомбардиром в составе "Миннесоты", выступающим в матчах регулярного чемпионата НХЛ.