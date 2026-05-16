Москва16 мая Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Обе стороны отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей.

Президент России выразил благодарность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта.

Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов.