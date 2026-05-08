Москва8 мая Вести.Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод вернулись в штатный режим работы после отмены действовавших ограничений, продолжается прием и вылет задержанных рейсов, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Утром 8 мая в 13 аэропортах южных регионов страны были ограничения на обслуживание рейсов из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России". Запрет на работу был введен в авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Ограничения по аэропортам Ставрополь и Минводы полностью сняты. Они вернулись в штатный режим работы. Продолжается вылет и прием задержанных рейсов. Следите за расписанием написал глава региона

Он добавил, что сейчас авиакомпании совместно с Росавиацией формируют новые графики вылетов ранее отменных рейсов.