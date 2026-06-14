Власти: бруцеллез в самарском селе выявлен всего у одной коровы

Власти: очаг распространения бруцеллеза в Самарской области локализован Власти: бруцеллез в самарском селе выявлен всего у одной коровы

Москва14 июн Вести.Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов прокомментировал вспышку бруцеллеза у крупного рогатого скота в одном из частных хозяйств региона.

Ранее сообщалось, что очаг инфекции был выявлен в селе Новокуровка Хворостянского района.

В рамках противоэпизоотических мероприятий было произведено изъятие животного, давшего положительную реакцию на заболевание (одна корова) говорится в комментарии министра, который опубликован областным правительством в мессенджере MAX

В настоящее время в животноводческом помещении, в котором содержался скот, проводится дезинфекция. Угрозы распространения заболевания нет, очаг локализован. В селе Новокуровка и соседних населенных пунктах ввели ограничения, которые будут сохранены до окончания карантинных мероприятий.

Кроме того, в сообщении говорится, что ранее в этом же муниципальном районе был выявлен бруцеллез у трех голов крупного рогатого скота. Очаг также был своевременно ликвидирован.