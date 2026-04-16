Москва16 апр Вести.Французские власти после выплаты штрафа отменили арест танкера Deyna. По информации пресс-службы морской префектуры Средиземноморья, судно уже покинуло территориальные воды республики.

Суд вынес решение в среду, 15 апреля, следует из заявления. Так, компания-владелица должна выплатить штраф за "непредоставление доказательств о принадлежности судна (отсутствие флага)". Отмечается, что сумма уже поступила на счет Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC).

По итогам заседания ... префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с судна, Deyna покинуло территориальные воды Франции следует из заявления, которое было размещено на сайте префектуры

20 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы (ВМС) страны задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер Deyna. Операция проводилась совместно с британскими союзниками. Задержанное судно направили на якорную стоянку, а прокуратура Марселя инициировала расследование.