В ОАЭ была ликвидирована террористическая организация, связанная с Ираном

Москва20 апр Вести.Департамент государственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил об аресте членов террористической организации на территории страны. Уточняется, что группа преступников действовала в интересах одного из иранских движений. Сообщение ведомства опубликовало местное информационное агентство WAM.

Вместе с именами и фотографиями членов террористической ячейки представители правоохранительных органов также предоставили журналистам видеоролик с записью задержания экстремистов.

Организация проводила тайные встречи внутри и за пределами страны с террористическими элементами и подозрительными организациями с целью распространения ложных идей среди эмиратской молодежи говорится в сообщении

Членов организации обвинили в подрыве национального единства и мира в обществе. Расследование показало, что преступники собирали средства и переводили их за рубеж. Также им предъявлены обвинения в создании тайной организации.

Ранее сообщалось, что власти Ирана казнили двух членов террористической организации. Они обвинялись в серии вооруженных нападений и взрывов.