Москва6 апрВести.Глава военной администрации Тернопольской области Тарас Пастух призвал к мобилизации 16-летних украинцев.
По его словам, делать это необходимо начиная уже с 2027 года.
Я с 2025 года курирую вопросы мобилизации и считаю, что необходимо мобилизовать с 18 лет. А с 2027 года – с 16приводят его слова украинские СМИ
Ранее руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что если украинцы сами не идут воевать за киевский режим, то их нужно мобилизовать.