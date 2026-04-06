Власти Тернопольской области призвали к мобилизации на Украине с 16 лет

Москва6 апр Вести.Глава военной администрации Тернопольской области Тарас Пастух призвал к мобилизации 16-летних украинцев.

По его словам, делать это необходимо начиная уже с 2027 года.

Я с 2025 года курирую вопросы мобилизации и считаю, что необходимо мобилизовать с 18 лет. А с 2027 года – с 16 приводят его слова украинские СМИ

Ранее руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что если украинцы сами не идут воевать за киевский режим, то их нужно мобилизовать.