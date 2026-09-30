В Омской области задержали водителя, получившего 27 штрафов за два месяца

Водитель получил 27 штрафов за два месяца и не оплатил их в Омской области В Омской области задержали водителя, получившего 27 штрафов за два месяца

Москва30 сен Вести.Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Омской области водителя, который получил 27 штрафов за два месяца и не оплатил ни один из них. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.

Как пишет ведомство, полицейские зафиксировали нарушение ПДД и в районе 45 км автодороги Омск – Черлак остановили автомобиль Toyota Camry с номерами соседнего государства.

При проверке документов выяснилось, что водитель 1976 г. р. не оплатил 27 штрафов. Все они вынесены за превышение установленной скорости движения в период с мая по июнь говорится в сообщении

В отношении мужчины вынесли постановления по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Он должен будет заплатить штраф в двукратном размере – 78 тысяч рублей.