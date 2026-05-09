Москва9 маяВести.Беспилотники Вооруженных сил Украины практически всю ночь наносили удары по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко.
Он также сообщил о недавней работе систем противовоздушной обороны в регионе.
Практически всю ночь беспилотники противника наносили удары по территории Донецкой Народной Республики. На данный момент, по сообщениям штаба обороны, есть угроза в городе Горловке атаки беспилотных летательных аппаратов. Буквально минуту назад мы слышали, как работало наше ПВОсказал Руденко
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать регион, запустив 8 беспилотников, все они были сбиты, пострадавших и разрушений нет.