Военкор Руденко: ВСУ всю ночь наносили удары беспилотниками по территории ДНР

Москва9 мая Вести.Беспилотники Вооруженных сил Украины практически всю ночь наносили удары по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко.

Он также сообщил о недавней работе систем противовоздушной обороны в регионе.

Практически всю ночь беспилотники противника наносили удары по территории Донецкой Народной Республики. На данный момент, по сообщениям штаба обороны, есть угроза в городе Горловке атаки беспилотных летательных аппаратов. Буквально минуту назад мы слышали, как работало наше ПВО сказал Руденко

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать регион, запустив 8 беспилотников, все они были сбиты, пострадавших и разрушений нет.