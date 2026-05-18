Москва18 мая Вести.Украинская организация "Белые ангелы" забирает детей у жителей Донбасса. Об этом сообщает военный корреспондент KP.ru Дмитрий Стешин.

По его данным, "Белые ангелы" – это структура внутри Нацполиции Украины. В служебных документах эту легальную организацию называют "спецекіпажами", или "евакуаційним підрозділом".

Поначалу "ангелы" официально не имели права принудительно забирать детей. Потому забирали, отнимали силой, но чаще - вызывая артиллерию и дроны-камикадзе, чтобы "поторопить ждунов" (людей, отказывающихся покидать населенные пункты – прим. ред.). А зимой 2025-2026 Украина издала закон №4779-IX, по которому детей можно просто отнимать без объяснения и обременения в виде родителей сообщил Стешин

Он уточнил, что родителей заставляют заявлять на видео о том, что они отказываются сопровождать детей. У них есть шесть месяцев, чтобы потом найти и забрать ребенка на Украине. При этом обычно волонтеры говорят взрослым, что "в машине нет мест" или что за ними приедут позже.

В то же время родители, остающиеся в зоне боевых действий, либо гибнут, либо оказываются на территории России. Их дети в подобных случаях могут оказаться где угодно, вплоть до Европы.

Стешин отметил, что торговля детьми, которых никто искать не будет, является для украинцев выгодным бизнесом наряду с торговлей наркотиками и черной трансплантологией.