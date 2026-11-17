Москва17 нояВести.Вокзал федеральной территории "Сириус" закроется на несколько дней из-за ремонта. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.
В период с 17 по 26 ноября 2026 года временно приостанавливается курсирование, изменяются маршруты и расписание для некоторых пригородных электропоездов на направлениях Туапсе–Сириус, Туапсе–Аэропорт, Лазаревская–Роза Хутор по техническим причинам ОАО "РЖД"говорится в сообщении
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальные данные об изменениях в графике движения поездов на портале РЖД