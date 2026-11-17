На вокзале "Сириуса" из-за ремонта не будут ходить поезда

Вокзал "Сириуса" временно не будет принимать поезда из-за ремонта На вокзале "Сириуса" из-за ремонта не будут ходить поезда

Москва17 ноя Вести.Вокзал федеральной территории "Сириус" закроется на несколько дней из-за ремонта. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

В период с 17 по 26 ноября 2026 года временно приостанавливается курсирование, изменяются маршруты и расписание для некоторых пригородных электропоездов на направлениях Туапсе–Сириус, Туапсе–Аэропорт, Лазаревская–Роза Хутор по техническим причинам ОАО "РЖД" говорится в сообщении

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальные данные об изменениях в графике движения поездов на портале РЖД