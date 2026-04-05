Володин о Говорухине: он делал все для того, чтобы защитить Россию и ее людей

Москва5 апр Вести.Человек, который объективно оценивал ситуацию, говорил правду и делал все для того, чтобы защитить страну и ее людей – так охарактеризовал ИС "Вести" председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин режиссера и политика Станислава Говорухина, которому недавно исполнилось бы 90 лет.

В день рождения режиссера депутаты, представители правительства, деятели культуры и искусства, друзья и коллеги Станислава Говорухина возложив цветы к его могиле, как дань уважения выдающемуся мастеру, и вспоминали, каким он был при жизни.

Талантливый, волевой, открытый, справедливый, честный - вот эти все качества ему были присущи. По этой дороге шел, имея свою позицию, свой взгляд. И отстаивал всегда ценности, которые ему были близки. Объективно оценивал ситуацию, говорил правду и делал все для того, чтобы защитить страну и ее людей ... Для него главное было - служить России сказал Володин

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Говорухин был не только ярким, талантливым, выдающимся режиссером, но еще и общественным деятелем и настоящим патриотом своей страны.