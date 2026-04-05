Володин: в РФ вступили в силу законы, снижающие финансовую нагрузку на граждан

Москва5 апр Вести.С 1 апреля в России начали действовать новые законы, направленные на защиту и укрепление финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 2025 года Госдума приняла 58 федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования финансового рынка.

Так, среди ключевых изменений с 1 апреля — новые правила для операторов сервисов рассрочки. Теперь при покупке товара в рассрочку его стоимость должна соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки ограничен сроком в шесть месяцев.

Кроме того, максимальные начисления по потребительским кредитам и займам на срок до года снижаются с 130% до 100% от суммы основного долга, что делает невозможным рост общего долга более чем в два раза. Это касается процентов, неустоек и комиссий.

Володин подчеркнул, что новые нормы прежде всего защищают интересы пользователей рассрочек и заемщиков. Законодательные меры направлены на повышение финансовой безопасности граждан и упрощение условий кредитования и использования современных финансовых сервисов.

Защита людей и их сбережений, совершенствование финансовой и банковской систем, так, чтобы заемщики средств не сталкивались с чрезмерными, неоправданными тратами – среди приоритетов работы Государственной думы сказал председатель Госдумы

Ранее Володин сообщил россиянам о вступлении с 3 апреля в силу законов, которые усиливают государственный контроль за формированием тарифов на коммунальные услуги.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в докладе "Анализ макроэкономических тенденций" заявил, что потребительские расходы россиян в январе 2026 года сократились на 1,9% - столь резкого месячного спада не фиксировалось ни разу за весь предыдущий год.