Москва17 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отрекся от своего прошлого и предал тех, кто подарил ему жизнь, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Козлом он (Зеленский – прим. ред.) стал давно, когда отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живетнаписал спикер Госдумы в MAX-канале
Он напомнил, что дед Зеленского, Семен Иванович, "всю Великую Отечественную войну боролся с фашизмом" и был награжден двумя орденами Красной Звезды. Прадед украинского политика и три брата его деда были убиты во время Холокоста.
Как подчеркнул Володин, спустя несколько десятков лет их потомок "создал на Украине неонацистский режим" и "поклоняется нацистам и бандеровцам, которые в войну погубили миллионы евреев, русских, украинцев, белорусов, поляков, представителей других национальностей".
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский продолжает героизировать украинских националистов несмотря на свое происхождение.