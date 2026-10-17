Володин напомнил Зеленскому, что его дед боролся против нацистов в войну

Володин: Зеленский отрекся от своего прошлого и предал предков Володин напомнил Зеленскому, что его дед боролся против нацистов в войну

Москва17 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отрекся от своего прошлого и предал тех, кто подарил ему жизнь, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Козлом он (Зеленский – прим. ред.) стал давно, когда отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живет написал спикер Госдумы в MAX-канале

Он напомнил, что дед Зеленского, Семен Иванович, "всю Великую Отечественную войну боролся с фашизмом" и был награжден двумя орденами Красной Звезды. Прадед украинского политика и три брата его деда были убиты во время Холокоста.

Как подчеркнул Володин, спустя несколько десятков лет их потомок "создал на Украине неонацистский режим" и "поклоняется нацистам и бандеровцам, которые в войну погубили миллионы евреев, русских, украинцев, белорусов, поляков, представителей других национальностей".

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский продолжает героизировать украинских националистов несмотря на свое происхождение.