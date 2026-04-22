Вооруженные силы Ирана объявили о полной боевой готовности Штаб командования ВС Ирана объявил о состоянии полной боевой готовности

Москва22 апр Вести.Иранские Вооруженные силы (ВС) находятся в состоянии полноценной боевой готовности.

С таким заявлением выступил официальный представитель генерального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, чьи слова передает агентство Tasnim.

Наши ВС уже давно находятся в состоянии 100-процентной боевой готовности подчеркнул он

Зольфагари пообещал немедленно атаковать "сокрушительным ударом" в случае проявления любых агрессивных действий в отношении Ирана.

(ВС Ирана) преподадут США и Израилю еще один, более суровый урок резюмировал представитель генштаба

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и в Бахрейне, а также в Израиле.