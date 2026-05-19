Москва19 маяВести.В восьми управах районов Москвы произошли кадровые изменения. Их главы покинули свои посты по собственной инициативе, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
На портале опубликовано соответствующее распоряжение.
Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативесказано в документе
Свои посты покинули Андрей Журавлев (Крюково), Иван Лахно (Крылатское), Евгений Мамутов (Северное Тушино), Юрий Нечаев (Арбат), Игорь Овчинников (Савеловский район), Алексей Прокудин (Северное Бутово), Олег Пундель (Кузьминки) и Сергей Титов (Восточное Измайлово).