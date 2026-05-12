Воздушная гавань Уфы временно закрыта для вылета и посадки Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Уфы

Москва12 мая Вести.В аэропорту Уфы введен временный запрет на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Отмечается, что мера принята для обеспечения безопасности воздушного движения.

О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

С начала суток 12 мая Росавиация уже вводила ограничения на полеты в 11 воздушных гаванях в различных субъектах Российской Федерации.