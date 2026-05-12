Москва12 маяВести.В аэропорту Уфы введен временный запрет на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Отмечается, что мера принята для обеспечения безопасности воздушного движения.
О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.
С начала суток 12 мая Росавиация уже вводила ограничения на полеты в 11 воздушных гаванях в различных субъектах Российской Федерации.