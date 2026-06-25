Москва25 июнВести.На территории Севастополя объявлена воздушная тревога в связи с атакой со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает городской главк МЧС России.
Внимание всем! Воздушная тревога! Действуй уверенно и без паники. Позаботься о безопасности! Следуй рекомендациям в памятке от МЧС России по городу Севастополюговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 25 июня режим беспилотной опасности был введен на территории Крыма. Согласно данным республиканского МЧС, над полуостровом работает система противовоздушной обороны.