Воздушная тревога объявлена в Севастополе МЧС: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Москва25 июн Вести.На территории Севастополя объявлена воздушная тревога в связи с атакой со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает городской главк МЧС России.

Внимание всем! Воздушная тревога! Действуй уверенно и без паники. Позаботься о безопасности! Следуй рекомендациям в памятке от МЧС России по городу Севастополю говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 25 июня режим беспилотной опасности был введен на территории Крыма. Согласно данным республиканского МЧС, над полуостровом работает система противовоздушной обороны.