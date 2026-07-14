Воздушная тревога объявлена в Севастополе В Севастополе объявлена воздушная тревога

Москва14 июл Вести.В Севастополе объявлена воздушная тревога, местных жителей и просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Оповещение разместило ГУ МЧС России по городу в мессенджере МАХ.

Внимание всем! Воздушная тревога! В городе прозвучал сигнал тревоги. Действуй уверенно и без паники. Позаботься о безопасности! Следуй рекомендациям в памятках говорится в сообщении ведомства

В связи с опасностью закрыт рейд, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.