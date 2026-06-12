Москва12 июнВести.Воздушную тревогу второй раз за ночь объявили в Севастополе, соответствующую информацию разместил в своем канале МАХ губернатор города Михаил Развожаев.
Внимание всем! Воздушная тревога!написал чиновник в 04.50 по московскому времени
В этой связи Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что наземный и морской пассажирский транспорт не осуществляют движение до получения сигнала "Отбой воздушной тревоги".
Ранее воздушная тревога объявлялась в 01.15 мск и была отменена в 02.16 мск.