Локализовано возгорание, вспыхнувшее на стекольном заводе в подмосковном Жукове

Москва6 апр Вести.Пожарные локализовали возгорание на стекольном заводе в деревне Жуково Раменского округа. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

Огонь вспыхнул в цеху стекольного завода. Как установлено, горела конвейерная лента.

Сотрудники предприятия самостоятельно покинули здание до прибытия экстренных служб. Принятыми мерами пожар локализован на 300 квадратах. Причину установят дознаватели говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В тушении участвовали 95 человек и 29 единиц техники.