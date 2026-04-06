Москва6 апрВести.Пожарные локализовали возгорание на стекольном заводе в деревне Жуково Раменского округа. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.
Огонь вспыхнул в цеху стекольного завода. Как установлено, горела конвейерная лента.
Сотрудники предприятия самостоятельно покинули здание до прибытия экстренных служб. Принятыми мерами пожар локализован на 300 квадратах. Причину установят дознавателиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
В тушении участвовали 95 человек и 29 единиц техники.