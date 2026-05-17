Москва17 маяВести.Возобновлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, сообщили в оперативном канале Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Уведомление об этом было опубликовано организацией в мессенджере MAX.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновленоговорится в заявлении
Исходя из данных, которые публиковались информационным центром, движение автомобильного транспорта по мосту не осуществлялось около 20 минут.