Открыто автомобильное движение по Крымскому мосту

Москва17 мая Вести.Возобновлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, сообщили в оперативном канале Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Уведомление об этом было опубликовано организацией в мессенджере MAX.

Исходя из данных, которые публиковались информационным центром, движение автомобильного транспорта по мосту не осуществлялось около 20 минут.