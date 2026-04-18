Возобновлены полеты в Калининград и из города Аэропорт Калининграда возобновил штатную работу

Москва18 апр Вести.Росавиация информирует об отмене введенных ранее ограничений на полеты в Калининград и из города. Сообщение опубликовано в мессенджере ведомства в MAX в 7.09.

Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняты говорится в публикации

В Росавиации подчеркнули, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сегодня сообщалось, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и из него.