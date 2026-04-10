Врач Мясников рассказал о жестком подходе к статинам в США

Москва10 апр Вести.В Соединенных Штатах не уговаривают пациентов, которые отказываются от приема статинов, а ставят перед жестким выбором. Об этом в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников отметил, что американские врачи в подобных ситуациях занимают гораздо более жесткую позицию по сравнению с российскими специалистами. Они прямо заявляют: либо пациент принимает лекарства, либо его ждут серьезные последствия - смерть, паралич или слабоумие.

По словам врача, статины жизненно важны для людей с высоким уровнем холестерина. Отказ от их приема может привести к инсульту или сосудистой деменции, поэтому строгий подход американских медиков обоснован.

Ранее эксперт также предупредил россиян об опасности самолечения при тромбозе.