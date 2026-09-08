08:00 08 сентября 2026 08:10 08.09.2026Татьяна РутковскаяСиловые структурыВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и логистическим центрам УкраиныВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и логистическим центрам УкраиныСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква8 сенВести.Об этом сообщили в Минобороны РФ.Читайте такжеВС РФ нанесли удар по логистическим центрам Украины12:10 2 сенВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины12:16 31 авгВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и объектам ВПК на Украине12:21 22 авгВС РФ ударили по логическим центрам и местам хранения беспилотников на Украине12:18 25 июлВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам ВПК и энергетики07:22 2 июлВС РФ нанесли групповой удар по НПЗ и объектам хранения оружия на Украине12:31 26 июнМинобороны сообщило об ударе по центру беспилотных систем ВСУ12:27 24 июнВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и ТЦК Украины08:57 15 июнСиловые структурыНовости Минобороны08.09.2026