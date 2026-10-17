Москва17 октВести.Российские военнослужащие освободили поселок городского типа Малокатериновка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ_ усилиями бойцов группировки войск "Днепр".
Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Малокатериновка Запорожской областиговорится в публикации
Также в министерстве сообщили, что российские солдаты нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Орезов и Балабино Запорожской области.
Там были уничтожены до 25 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.