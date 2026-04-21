Москва21 апр Вести.Украинские боевики за прошедшие сутки 18 раз с применением беспилотников атаковали гражданские объекты в Запорожской области, в результате вражеской агрессии ранения получили 5 мирных жителей, также был атакован Васильевский центр реабилитации хищных животных. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ударам подверглись Васильевский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский, Черниговский округа и город Бердянск.

Зафиксировано 18 фактов атак по мирным объектам… Пять человек сейчас находятся в лечебных учреждениях… В селе Ботиево … пострадали мужчины 1955 и 1950 гг.р., в городе Васильевке — мужчина 1982 г.р. и женщина 1964 г.р., в селе Бурчак … — мужчина 1975 г.р. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка написал Балицкий в своем канале в мессенджере MAX

В селе Семеновка повреждены хозпостройки, в Васильевке и в Михайловском округе произошли возгорания после прилетов. Ко всему прочему, зафиксирована атака на больницу в Днепрорудном, к счастью, никто не пострадал.

Но есть один случай, который выходит за рамки любой военной логики, — это абсолютно вопиющая и бессмысленная атака на Васильевский центр реабилитации хищных животных. Повреждены хозпостройки и два автомобиля, пострадали животные, которые оказались заложниками этой ненависти. добавил губернатор

Он отметил, что власти помогут центру восстановить вольеры, а первостепенной задачей является оперативное оказание ветеринарной помощи хищникам.

Все экстренные и коммунальные службы области работают в штатном режиме.