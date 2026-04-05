Боец: у ВСУ образовался дефицит топлива под Сумами

Москва5 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с топливным дефицитом на сумском направлении, заявил боец с позывным Фара в интервью ТАСС.

Доставка топлива под Сумами осуществляется вручную и с большими трудностями, пояснил Фара.

По данным разведки, а также в ходе воздушного наблюдения можно сделать вывод, что у противника в последнее время происходит дефицит топлива приводит ТАСС слова Фары

Такое положение дел усложняет передвижение подразделений ВСУ в Сумской области.

Издание Politico написало, что рост цен на топливо ударил по боевым возможностям Киева. Запасы топлива, необходимого для работы военной техники, сократились на фоне подорожания энергоносителей.

Между тем сообщалось, что боевики ВСУ под Сумами исчезают без вести.