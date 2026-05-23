Москва23 маяВести.В Белгородской области поселок Борисовка дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.
В результате прилетов снарядов загорелись пять автомобилей - пожарными расчетами все очаги возгорания ликвидированыговорится в сообщении
Повреждения получило административное здание, у двух коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов разбито остекление.
На месте работают оперативные службы на месте. Информация о последствиях уточняется.