ВСУ нанесли ракетные удары по поселку Борисовка Белгородской области Поселок Борисовка Белгородской области дважды подвергся ракетному обстрелу

Москва23 мая Вести.В Белгородской области поселок Борисовка дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.

В результате прилетов снарядов загорелись пять автомобилей - пожарными расчетами все очаги возгорания ликвидированы говорится в сообщении

Повреждения получило административное здание, у двух коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов разбито остекление.

На месте работают оперативные службы на месте. Информация о последствиях уточняется.