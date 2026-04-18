Минобороны: ВСУ потеряли более 1 150 военных на всех направлениях СВО за сутки

ВСУ потеряли около 1 155 военных на всех направлениях СВО за минувшие сутки Минобороны: ВСУ потеряли более 1 150 военных на всех направлениях СВО за сутки

Москва18 апр Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 1 155 военных на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Такие данные приводит Министерство обороны России.

Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Василий Межевых заявил, что общевойсковыми подразделениями ликвидированы до 215 украинских солдат, один бронетранспортер, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три миномета и одна станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Анклав".

Руководитель пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма доложил об уничтожении до 200 бойцов ВСУ. Кроме того, общевойсковыми подразделениями ликвидированы 19 автомобилей, одна бронемашина Iveco, одна самоходная артиллерийская установка (САУ) Paladin, САУ "Гвоздика", пять минометов и десять наземных робототехнических комплексов противника.

По информации офицера пресс-центра "Востока" Михаила Герасимова, за сутки ВСУ лишились свыше 190 солдат, одного бронетранспортера M1117, пяти боевых бронированных машин, шести автомобилей, одной станции спутниковой связи Starlink, 27 дронов и 19 пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальника пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев сообщил, что украинская армия потеряла более 175 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, 20 машин и шесть складов с боеприпасами.

Согласно данным главы пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука, силами общевойсковых подразделений ликвидировано до 335 украинских военных. Помимо того, ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, шести автомобилей и одного арторудия.

Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в результате боевых действий ВСУ потеряли свыше 520 тыс. военнослужащих в 2025 году.